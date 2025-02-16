货币 / VATE
VATE: INNOVATE Corp
4.76 USD 0.08 (1.71%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VATE汇率已更改1.71%。当日，交易品种以低点4.65和高点4.96进行交易。
关注INNOVATE Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VATE新闻
- INNOVATE Corp. (VATE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- INNOVATE Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VATE)
- Innovate Corp Q2 2025 slides: revenue drops 23%, Life Sciences segment shines
- INNOVATE Corp. notes 99.41% participation in debt exchange offer
- DBM Global to pay $4.4 million dividend, INNOVATE to receive $4 million
- Innovate Corp. downgraded to ’CC’ by S&P on planned debt exchange
- INNOVATE’s Portfolio Company DBM Global to Pay Cash Dividend
- Innovate Corp. rating downgraded at S&P due to weak liquidity, negative outlook
- DBM Global Enters Into Amended and Restated Credit Agreement
- DBM Global Enters Into an Amended and Restated Credit Agreement
- INNOVATE Corp. (VATE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- INNOVATE Corp.: A Storied Past With A Yet-Unclear Upside - Hold For Now (NYSE:VATE)
日范围
4.65 4.96
年范围
3.25 13.79
- 前一天收盘价
- 4.68
- 开盘价
- 4.74
- 卖价
- 4.76
- 买价
- 5.06
- 最低价
- 4.65
- 最高价
- 4.96
- 交易量
- 100
- 日变化
- 1.71%
- 月变化
- -11.36%
- 6个月变化
- -38.26%
- 年变化
- 29.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值