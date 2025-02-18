Dövizler / VALQ
VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF
64.55 USD 0.10 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VALQ fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.37 ve Yüksek fiyatı olarak 64.59 aralığında işlem gördü.
American Century U.S. Quality Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VALQ haberleri
Günlük aralık
64.37 64.59
Yıllık aralık
53.44 64.86
- Önceki kapanış
- 64.65
- Açılış
- 64.51
- Satış
- 64.55
- Alış
- 64.85
- Düşük
- 64.37
- Yüksek
- 64.59
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- -0.15%
- Aylık değişim
- 1.65%
- 6 aylık değişim
- 7.01%
- Yıllık değişim
- 4.91%
