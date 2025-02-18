FiyatlarBölümler
Dövizler / VALQ
Geri dön - Hisse senetleri

VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF

64.55 USD 0.10 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VALQ fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.37 ve Yüksek fiyatı olarak 64.59 aralığında işlem gördü.

American Century U.S. Quality Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VALQ haberleri

Günlük aralık
64.37 64.59
Yıllık aralık
53.44 64.86
Önceki kapanış
64.65
Açılış
64.51
Satış
64.55
Alış
64.85
Düşük
64.37
Yüksek
64.59
Hacim
13
Günlük değişim
-0.15%
Aylık değişim
1.65%
6 aylık değişim
7.01%
Yıllık değişim
4.91%
21 Eylül, Pazar