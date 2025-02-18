Währungen / VALQ
VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF
64.55 USD 0.10 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VALQ hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.37 bis zu einem Hoch von 64.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century U.S. Quality Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
64.37 64.59
Jahresspanne
53.44 64.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.65
- Eröffnung
- 64.51
- Bid
- 64.55
- Ask
- 64.85
- Tief
- 64.37
- Hoch
- 64.59
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 1.65%
- 6-Monatsänderung
- 7.01%
- Jahresänderung
- 4.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K