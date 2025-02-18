KurseKategorien
Währungen / VALQ
Zurück zum Aktien

VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF

64.55 USD 0.10 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VALQ hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.37 bis zu einem Hoch von 64.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Century U.S. Quality Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VALQ News

Tagesspanne
64.37 64.59
Jahresspanne
53.44 64.86
Vorheriger Schlusskurs
64.65
Eröffnung
64.51
Bid
64.55
Ask
64.85
Tief
64.37
Hoch
64.59
Volumen
13
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
1.65%
6-Monatsänderung
7.01%
Jahresänderung
4.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K