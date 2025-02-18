Devises / VALQ
VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF
64.55 USD 0.10 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VALQ a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.37 et à un maximum de 64.59.
Suivez la dynamique American Century U.S. Quality Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
64.37 64.59
Range Annuel
53.44 64.86
- Clôture Précédente
- 64.65
- Ouverture
- 64.51
- Bid
- 64.55
- Ask
- 64.85
- Plus Bas
- 64.37
- Plus Haut
- 64.59
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- 1.65%
- Changement à 6 Mois
- 7.01%
- Changement Annuel
- 4.91%
20 septembre, samedi