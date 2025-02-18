货币 / VALQ
VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF
64.46 USD 0.31 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VALQ汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点64.33和高点64.69进行交易。
关注American Century U.S. Quality Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VALQ新闻
日范围
64.33 64.69
年范围
53.44 64.86
- 前一天收盘价
- 64.15
- 开盘价
- 64.55
- 卖价
- 64.46
- 买价
- 64.76
- 最低价
- 64.33
- 最高价
- 64.69
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 6.86%
- 年变化
- 4.76%
