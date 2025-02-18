Valute / VALQ
VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF
64.55 USD 0.10 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VALQ ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.37 e ad un massimo di 64.59.
Segui le dinamiche di American Century U.S. Quality Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
64.37 64.59
Intervallo Annuale
53.44 64.86
- Chiusura Precedente
- 64.65
- Apertura
- 64.51
- Bid
- 64.55
- Ask
- 64.85
- Minimo
- 64.37
- Massimo
- 64.59
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 1.65%
- Variazione Semestrale
- 7.01%
- Variazione Annuale
- 4.91%
21 settembre, domenica