QuotazioniSezioni
Valute / VALQ
Tornare a Azioni

VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF

64.55 USD 0.10 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VALQ ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.37 e ad un massimo di 64.59.

Segui le dinamiche di American Century U.S. Quality Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VALQ News

Intervallo Giornaliero
64.37 64.59
Intervallo Annuale
53.44 64.86
Chiusura Precedente
64.65
Apertura
64.51
Bid
64.55
Ask
64.85
Minimo
64.37
Massimo
64.59
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
1.65%
Variazione Semestrale
7.01%
Variazione Annuale
4.91%
21 settembre, domenica