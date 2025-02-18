クォートセクション
通貨 / VALQ
株に戻る

VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF

64.65 USD 0.19 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VALQの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり64.64の安値と64.75の高値で取引されました。

American Century U.S. Quality Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VALQ News

1日のレンジ
64.64 64.75
1年のレンジ
53.44 64.86
以前の終値
64.46
始値
64.64
買値
64.65
買値
64.95
安値
64.64
高値
64.75
出来高
12
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
1.81%
6ヶ月の変化
7.18%
1年の変化
5.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K