通貨 / VALQ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF
64.65 USD 0.19 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VALQの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり64.64の安値と64.75の高値で取引されました。
American Century U.S. Quality Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VALQ News
- Is American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- American Century Focused Global Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Equity Income Fund Q1 2025 Commentary
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- American Century High Income Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Growth Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q4 2024 Commentary
1日のレンジ
64.64 64.75
1年のレンジ
53.44 64.86
- 以前の終値
- 64.46
- 始値
- 64.64
- 買値
- 64.65
- 買値
- 64.95
- 安値
- 64.64
- 高値
- 64.75
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 1.81%
- 6ヶ月の変化
- 7.18%
- 1年の変化
- 5.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K