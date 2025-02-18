Валюты / VALQ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VALQ: American Century U.S. Quality Value ETF
64.15 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VALQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.09, а максимальная — 64.26.
Следите за динамикой American Century U.S. Quality Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VALQ
- Is American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- American Century Focused Global Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q1 2025 Commentary
- American Century Equity Income Fund Q1 2025 Commentary
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- American Century High Income Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Growth Fund Q4 2024 Commentary
- American Century Focused Dynamic Growth Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
64.09 64.26
Годовой диапазон
53.44 64.86
- Предыдущее закрытие
- 64.15
- Open
- 64.26
- Bid
- 64.15
- Ask
- 64.45
- Low
- 64.09
- High
- 64.26
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 6.35%
- Годовое изменение
- 4.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.