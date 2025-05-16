Dövizler / USAC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
USAC: USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited
23.32 USD 1.00 (4.11%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
USAC fiyatı bugün -4.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.24 ve Yüksek fiyatı olarak 24.47 aralığında işlem gördü.
USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USAC haberleri
- USA Compression 2033 vadeli 750 milyon dolarlık kıdemli tahvil fiyatlandırdı
- USA Compression prices $750 million in senior notes due 2033
- USA Compression Partners 750 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracı planlıyor
- USA Compression Partners plans $750 million senior notes offering
- USA Compression Partners, LP Common Units (USAC) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:USAC)
- Texas Capital Securities initiates coverage on USA Compression Partners stock with Hold rating
- Wells Fargo starts Archrock with bullish rating, sees 20% return on US gas growth
- Wells Fargo initiates Archrock stock with Overweight rating on natural gas growth
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
- NOV Stock Drops 19% in the Past Six Months: Time to Hold or Exit?
- USA Compression Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Earnings call transcript: USA Compression beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- USA Compression (USAC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- USA Compression Partners stock steady as Raymond James reiterates Outperform
- USA Compression Q2 2025 slides: record revenue amid strong utilization rates
- Can These 6 Energy Stocks Surpass Q2 Earnings Estimates?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Delivering High-Dividend Yields - Plains All American (NASDAQ:PAA), USA Compression Partners (NYSE:USAC)
- USA Compression: Attractive 8.7% Yield With Declining Risks (USAC)
- Kodiak Gas Services Stock: Strong Margins, But Risks From Largest Shareholder (NYSE:KGS)
- USA Compression Partners approves compensation package for executive officer
- 1 High-Yield Midstream Stock to Buy With $10,000 and Hold Forever
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Energy Transfer Signs Agreement to Supply Kyushu Electric Power Company Up to 1 Million Tonnes of LNG Per Annum From Its Lake Charles LNG Export Facility
- Energy Transfer (ET) Stock: May 2025 Update
Günlük aralık
23.24 24.47
Yıllık aralık
21.25 28.85
- Önceki kapanış
- 24.32
- Açılış
- 24.35
- Satış
- 23.32
- Alış
- 23.62
- Düşük
- 23.24
- Yüksek
- 24.47
- Hacim
- 671
- Günlük değişim
- -4.11%
- Aylık değişim
- -3.08%
- 6 aylık değişim
- -13.21%
- Yıllık değişim
- 2.46%
21 Eylül, Pazar