Valute / USAC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
USAC: USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited
23.32 USD 1.00 (4.11%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio USAC ha avuto una variazione del -4.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.24 e ad un massimo di 24.47.
Segui le dinamiche di USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USAC News
- USA Compression fissa il prezzo di 750 milioni di dollari in obbligazioni senior con scadenza 2033
- USA Compression prices $750 million in senior notes due 2033
- USA Compression Partners pianifica offerta di obbligazioni senior da 750 milioni
- USA Compression Partners plans $750 million senior notes offering
- USA Compression Partners, LP Common Units (USAC) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:USAC)
- Texas Capital Securities initiates coverage on USA Compression Partners stock with Hold rating
- Wells Fargo starts Archrock with bullish rating, sees 20% return on US gas growth
- Wells Fargo initiates Archrock stock with Overweight rating on natural gas growth
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
- NOV Stock Drops 19% in the Past Six Months: Time to Hold or Exit?
- USA Compression Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Earnings call transcript: USA Compression beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- USA Compression (USAC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- USA Compression Partners stock steady as Raymond James reiterates Outperform
- USA Compression Q2 2025 slides: record revenue amid strong utilization rates
- Can These 6 Energy Stocks Surpass Q2 Earnings Estimates?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Delivering High-Dividend Yields - Plains All American (NASDAQ:PAA), USA Compression Partners (NYSE:USAC)
- USA Compression: Attractive 8.7% Yield With Declining Risks (USAC)
- Kodiak Gas Services Stock: Strong Margins, But Risks From Largest Shareholder (NYSE:KGS)
- USA Compression Partners approves compensation package for executive officer
- 1 High-Yield Midstream Stock to Buy With $10,000 and Hold Forever
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Energy Transfer Signs Agreement to Supply Kyushu Electric Power Company Up to 1 Million Tonnes of LNG Per Annum From Its Lake Charles LNG Export Facility
- Energy Transfer (ET) Stock: May 2025 Update
Intervallo Giornaliero
23.24 24.47
Intervallo Annuale
21.25 28.85
- Chiusura Precedente
- 24.32
- Apertura
- 24.35
- Bid
- 23.32
- Ask
- 23.62
- Minimo
- 23.24
- Massimo
- 24.47
- Volume
- 671
- Variazione giornaliera
- -4.11%
- Variazione Mensile
- -3.08%
- Variazione Semestrale
- -13.21%
- Variazione Annuale
- 2.46%
20 settembre, sabato