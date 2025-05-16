QuotazioniSezioni
USAC: USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited

23.32 USD 1.00 (4.11%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USAC ha avuto una variazione del -4.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.24 e ad un massimo di 24.47.

Segui le dinamiche di USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.24 24.47
Intervallo Annuale
21.25 28.85
Chiusura Precedente
24.32
Apertura
24.35
Bid
23.32
Ask
23.62
Minimo
23.24
Massimo
24.47
Volume
671
Variazione giornaliera
-4.11%
Variazione Mensile
-3.08%
Variazione Semestrale
-13.21%
Variazione Annuale
2.46%
20 settembre, sabato