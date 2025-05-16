通貨 / USAC
USAC: USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited
24.32 USD 0.19 (0.78%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USACの今日の為替レートは、-0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり24.29の安値と24.66の高値で取引されました。
USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
USAC News
- USA Compressionが2033年満期の7億5000万ドル優先債を発行
- USA Compression prices $750 million in senior notes due 2033
- USA Compression Partnersが7億5000万ドルのシニア債発行を計画
- USA Compression Partners plans $750 million senior notes offering
- USA Compression Partners, LP Common Units (USAC) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:USAC)
- Texas Capital Securities initiates coverage on USA Compression Partners stock with Hold rating
- Wells Fargo starts Archrock with bullish rating, sees 20% return on US gas growth
- Wells Fargo initiates Archrock stock with Overweight rating on natural gas growth
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
- NOV Stock Drops 19% in the Past Six Months: Time to Hold or Exit?
- USA Compression Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Earnings call transcript: USA Compression beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- USA Compression (USAC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- USA Compression Partners stock steady as Raymond James reiterates Outperform
- USA Compression Q2 2025 slides: record revenue amid strong utilization rates
- Can These 6 Energy Stocks Surpass Q2 Earnings Estimates?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Delivering High-Dividend Yields - Plains All American (NASDAQ:PAA), USA Compression Partners (NYSE:USAC)
- USA Compression: Attractive 8.7% Yield With Declining Risks (USAC)
- Kodiak Gas Services Stock: Strong Margins, But Risks From Largest Shareholder (NYSE:KGS)
- USA Compression Partners approves compensation package for executive officer
- 1 High-Yield Midstream Stock to Buy With $10,000 and Hold Forever
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Energy Transfer Signs Agreement to Supply Kyushu Electric Power Company Up to 1 Million Tonnes of LNG Per Annum From Its Lake Charles LNG Export Facility
- Energy Transfer (ET) Stock: May 2025 Update
1日のレンジ
24.29 24.66
1年のレンジ
21.25 28.85
- 以前の終値
- 24.51
- 始値
- 24.29
- 買値
- 24.32
- 買値
- 24.62
- 安値
- 24.29
- 高値
- 24.66
- 出来高
- 610
- 1日の変化
- -0.78%
- 1ヶ月の変化
- 1.08%
- 6ヶ月の変化
- -9.49%
- 1年の変化
- 6.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K