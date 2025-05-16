Moedas / USAC
USAC: USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited
24.50 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USAC para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.29 e o mais alto foi 24.66.
Veja a dinâmica do par de moedas USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- USA Compression precifica US$ 750 milhões em notas seniores com vencimento em 2033
- USA Compression prices $750 million in senior notes due 2033
- USA Compression Partners planeja oferta de notas seniores de US$ 750 milhões
- USA Compression Partners plans $750 million senior notes offering
- USA Compression Partners, LP Common Units (USAC) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:USAC)
- Texas Capital Securities initiates coverage on USA Compression Partners stock with Hold rating
- Wells Fargo starts Archrock with bullish rating, sees 20% return on US gas growth
- Wells Fargo initiates Archrock stock with Overweight rating on natural gas growth
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
- NOV Stock Drops 19% in the Past Six Months: Time to Hold or Exit?
- USA Compression Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Earnings call transcript: USA Compression beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- USA Compression (USAC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- USA Compression Partners stock steady as Raymond James reiterates Outperform
- USA Compression Q2 2025 slides: record revenue amid strong utilization rates
- Can These 6 Energy Stocks Surpass Q2 Earnings Estimates?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Energy Delivering High-Dividend Yields - Plains All American (NASDAQ:PAA), USA Compression Partners (NYSE:USAC)
- USA Compression: Attractive 8.7% Yield With Declining Risks (USAC)
- Kodiak Gas Services Stock: Strong Margins, But Risks From Largest Shareholder (NYSE:KGS)
- USA Compression Partners approves compensation package for executive officer
- 1 High-Yield Midstream Stock to Buy With $10,000 and Hold Forever
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Energy Transfer Signs Agreement to Supply Kyushu Electric Power Company Up to 1 Million Tonnes of LNG Per Annum From Its Lake Charles LNG Export Facility
- Energy Transfer (ET) Stock: May 2025 Update
Faixa diária
24.29 24.66
Faixa anual
21.25 28.85
- Fechamento anterior
- 24.51
- Open
- 24.29
- Bid
- 24.50
- Ask
- 24.80
- Low
- 24.29
- High
- 24.66
- Volume
- 233
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 1.83%
- Mudança de 6 meses
- -8.82%
- Mudança anual
- 7.64%
