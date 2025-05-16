CotationsSections
USAC: USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited

23.32 USD 1.00 (4.11%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de USAC a changé de -4.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.24 et à un maximum de 24.47.

Suivez la dynamique USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.24 24.47
Range Annuel
21.25 28.85
Clôture Précédente
24.32
Ouverture
24.35
Bid
23.32
Ask
23.62
Plus Bas
23.24
Plus Haut
24.47
Volume
671
Changement quotidien
-4.11%
Changement Mensuel
-3.08%
Changement à 6 Mois
-13.21%
Changement Annuel
2.46%
