USAC: USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited
24.28 USD 0.27 (1.12%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USAC за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.95, а максимальная — 24.38.
Следите за динамикой USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.95 24.38
Годовой диапазон
21.25 28.85
- Предыдущее закрытие
- 24.01
- Open
- 24.01
- Bid
- 24.28
- Ask
- 24.58
- Low
- 23.95
- High
- 24.38
- Объем
- 584
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- -9.64%
- Годовое изменение
- 6.68%
