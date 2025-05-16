Währungen / USAC
USAC: USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited
24.35 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USAC hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.35 bis zu einem Hoch von 24.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.35 24.35
Jahresspanne
21.25 28.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.32
- Eröffnung
- 24.35
- Bid
- 24.35
- Ask
- 24.65
- Tief
- 24.35
- Hoch
- 24.35
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 1.21%
- 6-Monatsänderung
- -9.38%
- Jahresänderung
- 6.99%
