UPRO: ProShares UltraPro S&P 500

110.82 USD 1.42 (1.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UPRO fiyatı bugün 1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 109.24 ve Yüksek fiyatı olarak 111.28 aralığında işlem gördü.

ProShares UltraPro S&P 500 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
109.24 111.28
Yıllık aralık
45.88 111.28
Önceki kapanış
109.40
Açılış
110.20
Satış
110.82
Alış
111.12
Düşük
109.24
Yüksek
111.28
Hacim
4.760 K
Günlük değişim
1.30%
Aylık değişim
13.05%
6 aylık değişim
51.39%
Yıllık değişim
29.00%
21 Eylül, Pazar