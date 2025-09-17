시세섹션
통화 / UPRO
주식로 돌아가기

UPRO: ProShares UltraPro S&P 500

110.82 USD 1.42 (1.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UPRO 환율이 오늘 1.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 109.24이고 고가는 111.28이었습니다.

ProShares UltraPro S&P 500 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UPRO News

일일 변동 비율
109.24 111.28
년간 변동
45.88 111.28
이전 종가
109.40
시가
110.20
Bid
110.82
Ask
111.12
저가
109.24
고가
111.28
볼륨
4.760 K
일일 변동
1.30%
월 변동
13.05%
6개월 변동
51.39%
년간 변동율
29.00%
20 9월, 토요일