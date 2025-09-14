КотировкиРазделы
UPRO: ProShares UltraPro S&P 500

108.25 USD 0.50 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UPRO за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.91, а максимальная — 109.18.

Следите за динамикой ProShares UltraPro S&P 500. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
107.91 109.18
Годовой диапазон
45.88 109.18
Предыдущее закрытие
108.75
Open
109.03
Bid
108.25
Ask
108.55
Low
107.91
High
109.18
Объем
3.374 K
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
10.43%
6-месячное изменение
47.88%
Годовое изменение
26.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.