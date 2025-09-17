Moedas / UPRO
UPRO: ProShares UltraPro S&P 500
109.40 USD 1.48 (1.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UPRO para hoje mudou para 1.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 108.39 e o mais alto foi 110.65.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraPro S&P 500. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
108.39 110.65
Faixa anual
45.88 110.65
- Fechamento anterior
- 107.92
- Open
- 109.19
- Bid
- 109.40
- Ask
- 109.70
- Low
- 108.39
- High
- 110.65
- Volume
- 5.378 K
- Mudança diária
- 1.37%
- Mudança mensal
- 11.60%
- Mudança de 6 meses
- 49.45%
- Mudança anual
- 27.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh