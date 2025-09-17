CotationsSections
Devises / UPRO
UPRO: ProShares UltraPro S&P 500

110.82 USD 1.42 (1.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UPRO a changé de 1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.24 et à un maximum de 111.28.

Suivez la dynamique ProShares UltraPro S&P 500. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
109.24 111.28
Range Annuel
45.88 111.28
Clôture Précédente
109.40
Ouverture
110.20
Bid
110.82
Ask
111.12
Plus Bas
109.24
Plus Haut
111.28
Volume
4.760 K
Changement quotidien
1.30%
Changement Mensuel
13.05%
Changement à 6 Mois
51.39%
Changement Annuel
29.00%
20 septembre, samedi