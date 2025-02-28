Dövizler / UNMA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058
24.4300 USD 0.0757 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UNMA fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.4150 ve Yüksek fiyatı olarak 24.5500 aralığında işlem gördü.
Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNMA haberleri
Günlük aralık
24.4150 24.5500
Yıllık aralık
22.7000 25.4600
- Önceki kapanış
- 24.5057
- Açılış
- 24.4600
- Satış
- 24.4300
- Alış
- 24.4330
- Düşük
- 24.4150
- Yüksek
- 24.5500
- Hacim
- 35
- Günlük değişim
- -0.31%
- Aylık değişim
- 3.30%
- 6 aylık değişim
- -2.82%
- Yıllık değişim
- -3.67%
21 Eylül, Pazar