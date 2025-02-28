FiyatlarBölümler
Dövizler / UNMA
UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

24.4300 USD 0.0757 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UNMA fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.4150 ve Yüksek fiyatı olarak 24.5500 aralığında işlem gördü.

Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

UNMA haberleri

Günlük aralık
24.4150 24.5500
Yıllık aralık
22.7000 25.4600
Önceki kapanış
24.5057
Açılış
24.4600
Satış
24.4300
Alış
24.4330
Düşük
24.4150
Yüksek
24.5500
Hacim
35
Günlük değişim
-0.31%
Aylık değişim
3.30%
6 aylık değişim
-2.82%
Yıllık değişim
-3.67%
21 Eylül, Pazar