UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

24.4300 USD 0.0757 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UNMA ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.4150 e ad un massimo di 24.5500.

Segui le dinamiche di Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
24.4150 24.5500
Intervallo Annuale
22.7000 25.4600
Chiusura Precedente
24.5057
Apertura
24.4600
Bid
24.4300
Ask
24.4330
Minimo
24.4150
Massimo
24.5500
Volume
35
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
3.30%
Variazione Semestrale
-2.82%
Variazione Annuale
-3.67%
20 settembre, sabato