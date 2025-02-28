Valute / UNMA
UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058
24.4300 USD 0.0757 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UNMA ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.4150 e ad un massimo di 24.5500.
Segui le dinamiche di Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.4150 24.5500
Intervallo Annuale
22.7000 25.4600
- Chiusura Precedente
- 24.5057
- Apertura
- 24.4600
- Bid
- 24.4300
- Ask
- 24.4330
- Minimo
- 24.4150
- Massimo
- 24.5500
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- 3.30%
- Variazione Semestrale
- -2.82%
- Variazione Annuale
- -3.67%
20 settembre, sabato