通貨 / UNMA
UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

24.5057 USD 0.0843 (0.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UNMAの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり24.4354の安値と24.6281の高値で取引されました。

Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

UNMA News

1日のレンジ
24.4354 24.6281
1年のレンジ
22.7000 25.4600
以前の終値
24.5900
始値
24.6281
買値
24.5057
買値
24.5087
安値
24.4354
高値
24.6281
出来高
14
1日の変化
-0.34%
1ヶ月の変化
3.62%
6ヶ月の変化
-2.52%
1年の変化
-3.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K