UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

24.5057 USD 0.0843 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UNMA hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.4354 bis zu einem Hoch von 24.6281 gehandelt.

Verfolgen Sie die Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.4354 24.6281
Jahresspanne
22.7000 25.4600
Vorheriger Schlusskurs
24.5900
Eröffnung
24.6281
Bid
24.5057
Ask
24.5087
Tief
24.4354
Hoch
24.6281
Volumen
14
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
3.62%
6-Monatsänderung
-2.52%
Jahresänderung
-3.37%
