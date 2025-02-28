Währungen / UNMA
UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058
24.5057 USD 0.0843 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNMA hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.4354 bis zu einem Hoch von 24.6281 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.4354 24.6281
Jahresspanne
22.7000 25.4600
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.5900
- Eröffnung
- 24.6281
- Bid
- 24.5057
- Ask
- 24.5087
- Tief
- 24.4354
- Hoch
- 24.6281
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- 3.62%
- 6-Monatsänderung
- -2.52%
- Jahresänderung
- -3.37%
