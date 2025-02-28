시세섹션
통화 / UNMA
주식로 돌아가기

UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

24.4300 USD 0.0757 (0.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UNMA 환율이 오늘 -0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.4150이고 고가는 24.5500이었습니다.

Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNMA News

일일 변동 비율
24.4150 24.5500
년간 변동
22.7000 25.4600
이전 종가
24.5057
시가
24.4600
Bid
24.4300
Ask
24.4330
저가
24.4150
고가
24.5500
볼륨
35
일일 변동
-0.31%
월 변동
3.30%
6개월 변동
-2.82%
년간 변동율
-3.67%
20 9월, 토요일