UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

24.6088 USD 0.1588 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UNMA за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.4370, а максимальная — 24.6099.

Курс UNMA за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.4370, а максимальная — 24.6099.

Новости UNMA

Дневной диапазон
24.4370 24.6099
Годовой диапазон
22.7000 25.4600
Предыдущее закрытие
24.4500
Open
24.5581
Bid
24.6088
Ask
24.6118
Low
24.4370
High
24.6099
Объем
32
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
4.05%
6-месячное изменение
-2.11%
Годовое изменение
-2.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.