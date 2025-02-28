Валюты / UNMA
UNMA: Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058
24.6088 USD 0.1588 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNMA за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.4370, а максимальная — 24.6099.
Следите за динамикой Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UNMA
Дневной диапазон
24.4370 24.6099
Годовой диапазон
22.7000 25.4600
- Предыдущее закрытие
- 24.4500
- Open
- 24.5581
- Bid
- 24.6088
- Ask
- 24.6118
- Low
- 24.4370
- High
- 24.6099
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 4.05%
- 6-месячное изменение
- -2.11%
- Годовое изменение
- -2.96%
