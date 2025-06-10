Dövizler / UMH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UMH: UMH Properties Inc
14.75 USD 0.27 (1.80%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UMH fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.75 ve Yüksek fiyatı olarak 15.10 aralığında işlem gördü.
UMH Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMH haberleri
- UMH Properties hisseleri 14,76 dolar ile 52 haftalık dibe vurdu
- UMH Properties stock hits 52-week low at 14.76 USD
- Growth Ahead For UMH And Flagship In Manufactured Housing (MHCUF)
- UMH Properties appoints Todd J. Clark to board of directors
- Umh Properties stock hits 52-week low at $14.92
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Umh Properties stock hits 52-week low at 15.46 USD
- Umh Properties stock hits 52-week low at 15.73 USD
- UMH Properties Q2 2025 slides: rental income jumps 9%, normalized FFO up 16%
- UMH Properties earnings missed, revenue topped estimates
- UMH (UMH) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- UMH Properties (UMH) Misses Q2 FFO Estimates
- Centerspace (CSR) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- American Homes 4 Rent (AMH) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Mid-America Apartment Communities (MAA) Beats Q2 FFO Estimates
- Credit Rating For The Unrated (Part 10) UMH Properties (NYSE:UMH)
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- UMH Properties reports 17% increase in home sales revenue for Q2 2025
- UMH Properties declares quarterly dividend of $0.225 per share
- UMH PROPERTIES, INC. WILL HOST SECOND QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS WEBCAST AND CONFERENCE CALL
- Amy Butewicz, director at Umh Properties, sells $47k in stock
- Manufactured Housing: The Ultimate 'Sleep Well At Night' REIT Sector
- I Am Swimming In Dividends With +7% Yields
- Umh Properties CEO Samuel Landy sells shares for $421,750
Günlük aralık
14.75 15.10
Yıllık aralık
14.75 20.42
- Önceki kapanış
- 15.02
- Açılış
- 15.10
- Satış
- 14.75
- Alış
- 15.05
- Düşük
- 14.75
- Yüksek
- 15.10
- Hacim
- 865
- Günlük değişim
- -1.80%
- Aylık değişim
- -5.51%
- 6 aylık değişim
- -20.83%
- Yıllık değişim
- -25.51%
21 Eylül, Pazar