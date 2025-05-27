Валюты / UMH
UMH: UMH Properties Inc
15.12 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UMH за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.07, а максимальная — 15.21.
Следите за динамикой UMH Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UMH
Дневной диапазон
15.07 15.21
Годовой диапазон
14.76 20.42
- Предыдущее закрытие
- 15.11
- Open
- 15.11
- Bid
- 15.12
- Ask
- 15.42
- Low
- 15.07
- High
- 15.21
- Объем
- 876
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- -3.14%
- 6-месячное изменение
- -18.84%
- Годовое изменение
- -23.64%
