КотировкиРазделы
Валюты / UMH
Назад в Рынок акций США

UMH: UMH Properties Inc

15.12 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UMH за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.07, а максимальная — 15.21.

Следите за динамикой UMH Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UMH

Дневной диапазон
15.07 15.21
Годовой диапазон
14.76 20.42
Предыдущее закрытие
15.11
Open
15.11
Bid
15.12
Ask
15.42
Low
15.07
High
15.21
Объем
876
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
-3.14%
6-месячное изменение
-18.84%
Годовое изменение
-23.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.