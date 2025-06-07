Währungen / UMH
UMH: UMH Properties Inc
14.96 USD 0.06 (0.40%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UMH hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.96 bis zu einem Hoch von 15.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die UMH Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMH News
Tagesspanne
14.96 15.10
Jahresspanne
14.76 20.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.02
- Eröffnung
- 15.10
- Bid
- 14.96
- Ask
- 15.26
- Tief
- 14.96
- Hoch
- 15.10
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- -4.16%
- 6-Monatsänderung
- -19.70%
- Jahresänderung
- -24.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K