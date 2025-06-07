KurseKategorien
Währungen / UMH
Zurück zum Aktien

UMH: UMH Properties Inc

14.96 USD 0.06 (0.40%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UMH hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.96 bis zu einem Hoch von 15.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die UMH Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMH News

Tagesspanne
14.96 15.10
Jahresspanne
14.76 20.42
Vorheriger Schlusskurs
15.02
Eröffnung
15.10
Bid
14.96
Ask
15.26
Tief
14.96
Hoch
15.10
Volumen
7
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
-4.16%
6-Monatsänderung
-19.70%
Jahresänderung
-24.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K