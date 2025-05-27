货币 / UMH
UMH: UMH Properties Inc
15.28 USD 0.16 (1.06%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UMH汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点15.15和高点15.37进行交易。
关注UMH Properties Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMH新闻
- Umh Properties stock hits 52-week low at $14.92
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Umh Properties stock hits 52-week low at 15.46 USD
- Umh Properties stock hits 52-week low at 15.73 USD
- UMH Properties Q2 2025 slides: rental income jumps 9%, normalized FFO up 16%
- UMH Properties earnings missed, revenue topped estimates
- UMH (UMH) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- UMH Properties (UMH) Misses Q2 FFO Estimates
- Centerspace (CSR) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- American Homes 4 Rent (AMH) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Mid-America Apartment Communities (MAA) Beats Q2 FFO Estimates
- Credit Rating For The Unrated (Part 10) UMH Properties (NYSE:UMH)
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- UMH Properties reports 17% increase in home sales revenue for Q2 2025
- UMH Properties declares quarterly dividend of $0.225 per share
- UMH PROPERTIES, INC. WILL HOST SECOND QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS WEBCAST AND CONFERENCE CALL
- Amy Butewicz, director at Umh Properties, sells $47k in stock
- Manufactured Housing: The Ultimate 'Sleep Well At Night' REIT Sector
- I Am Swimming In Dividends With +7% Yields
- Umh Properties CEO Samuel Landy sells shares for $421,750
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Tariffs On, Tariffs Off
- UMH PROPERTIES, INC. TO PARTICIPATE IN NAREIT’S REITWEEK: 2025 INVESTOR CONFERENCE
日范围
15.15 15.37
年范围
14.76 20.42
- 前一天收盘价
- 15.12
- 开盘价
- 15.15
- 卖价
- 15.28
- 买价
- 15.58
- 最低价
- 15.15
- 最高价
- 15.37
- 交易量
- 402
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- -2.11%
- 6个月变化
- -17.98%
- 年变化
- -22.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值