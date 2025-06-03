Moedas / UMH
UMH: UMH Properties Inc
15.07 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UMH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.97 e o mais alto foi 15.11.
Veja a dinâmica do par de moedas UMH Properties Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.97 15.11
Faixa anual
14.76 20.42
- Fechamento anterior
- 15.07
- Open
- 15.07
- Bid
- 15.07
- Ask
- 15.37
- Low
- 14.97
- High
- 15.11
- Volume
- 327
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -3.46%
- Mudança de 6 meses
- -19.11%
- Mudança anual
- -23.89%
