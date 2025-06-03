クォートセクション
通貨 / UMH
株に戻る

UMH: UMH Properties Inc

15.02 USD 0.05 (0.33%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UMHの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり14.96の安値と15.11の高値で取引されました。

UMH Properties Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMH News

1日のレンジ
14.96 15.11
1年のレンジ
14.76 20.42
以前の終値
15.07
始値
15.07
買値
15.02
買値
15.32
安値
14.96
高値
15.11
出来高
1.090 K
1日の変化
-0.33%
1ヶ月の変化
-3.78%
6ヶ月の変化
-19.38%
1年の変化
-24.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K