UMH: UMH Properties Inc
15.02 USD 0.05 (0.33%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UMHの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり14.96の安値と15.11の高値で取引されました。
UMH Properties Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
14.96 15.11
1年のレンジ
14.76 20.42
- 以前の終値
- 15.07
- 始値
- 15.07
- 買値
- 15.02
- 買値
- 15.32
- 安値
- 14.96
- 高値
- 15.11
- 出来高
- 1.090 K
- 1日の変化
- -0.33%
- 1ヶ月の変化
- -3.78%
- 6ヶ月の変化
- -19.38%
- 1年の変化
- -24.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K