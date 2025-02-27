Dövizler / UGP
UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E
3.88 USD 0.10 (2.51%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UGP fiyatı bugün -2.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.88 ve Yüksek fiyatı olarak 3.97 aralığında işlem gördü.
Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
UGP haberleri
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Analyst/Investor Day Transcript
- Ultrapar receives CADE approval for LPG terminal project in Brazil
- Ultrapar ParticipaÃ§Ãµes S.A. (UGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultrapar Participacoes earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- UGP vs. ENB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy Ultrapar Participacoes (UGP) Stock?
- Fitch upgrades Hidrovias to ’BB+’ on Ultrapar support
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Ultrapar (UGP): The Worst Is Over
- Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (NYSE:UGP)
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Günlük aralık
3.88 3.97
Yıllık aralık
2.53 4.05
- Önceki kapanış
- 3.98
- Açılış
- 3.97
- Satış
- 3.88
- Alış
- 4.18
- Düşük
- 3.88
- Yüksek
- 3.97
- Hacim
- 895
- Günlük değişim
- -2.51%
- Aylık değişim
- 8.08%
- 6 aylık değişim
- 25.97%
- Yıllık değişim
- -0.77%
21 Eylül, Pazar