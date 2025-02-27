Valute / UGP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E
3.88 USD 0.10 (2.51%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UGP ha avuto una variazione del -2.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.88 e ad un massimo di 3.97.
Segui le dinamiche di Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGP News
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Analyst/Investor Day Transcript
- Ultrapar receives CADE approval for LPG terminal project in Brazil
- Ultrapar ParticipaÃ§Ãµes S.A. (UGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultrapar Participacoes earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- UGP vs. ENB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy Ultrapar Participacoes (UGP) Stock?
- Fitch upgrades Hidrovias to ’BB+’ on Ultrapar support
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Ultrapar (UGP): The Worst Is Over
- Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (NYSE:UGP)
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.88 3.97
Intervallo Annuale
2.53 4.05
- Chiusura Precedente
- 3.98
- Apertura
- 3.97
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Minimo
- 3.88
- Massimo
- 3.97
- Volume
- 895
- Variazione giornaliera
- -2.51%
- Variazione Mensile
- 8.08%
- Variazione Semestrale
- 25.97%
- Variazione Annuale
- -0.77%
20 settembre, sabato