UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E

3.88 USD 0.10 (2.51%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UGP ha avuto una variazione del -2.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.88 e ad un massimo di 3.97.

Segui le dinamiche di Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.88 3.97
Intervallo Annuale
2.53 4.05
Chiusura Precedente
3.98
Apertura
3.97
Bid
3.88
Ask
4.18
Minimo
3.88
Massimo
3.97
Volume
895
Variazione giornaliera
-2.51%
Variazione Mensile
8.08%
Variazione Semestrale
25.97%
Variazione Annuale
-0.77%
