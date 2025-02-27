Moedas / UGP
UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E
3.97 USD 0.03 (0.76%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UGP para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.94 e o mais alto foi 4.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UGP Notícias
- Ultrapar receives CADE approval for LPG terminal project in Brazil
- Ultrapar ParticipaÃ§Ãµes S.A. (UGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultrapar Participacoes earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- UGP vs. ENB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy Ultrapar Participacoes (UGP) Stock?
- Fitch upgrades Hidrovias to ’BB+’ on Ultrapar support
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Ultrapar (UGP): The Worst Is Over
- Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (NYSE:UGP)
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Faixa diária
3.94 4.01
Faixa anual
2.53 4.05
- Fechamento anterior
- 3.94
- Open
- 3.97
- Bid
- 3.97
- Ask
- 4.27
- Low
- 3.94
- High
- 4.01
- Volume
- 452
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 10.58%
- Mudança de 6 meses
- 28.90%
- Mudança anual
- 1.53%
