UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E

3.98 USD 0.04 (1.02%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UGP hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.94 bis zu einem Hoch von 4.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.94 4.01
Jahresspanne
2.53 4.05
Vorheriger Schlusskurs
3.94
Eröffnung
3.97
Bid
3.98
Ask
4.28
Tief
3.94
Hoch
4.01
Volumen
1.074 K
Tagesänderung
1.02%
Monatsänderung
10.86%
6-Monatsänderung
29.22%
Jahresänderung
1.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
