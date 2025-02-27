Der Wechselkurs von UGP hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.94 bis zu einem Hoch von 4.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.