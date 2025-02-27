통화 / UGP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E
3.88 USD 0.10 (2.51%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UGP 환율이 오늘 -2.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.88이고 고가는 3.97이었습니다.
Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGP News
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Analyst/Investor Day Transcript
- Ultrapar receives CADE approval for LPG terminal project in Brazil
- Ultrapar ParticipaÃ§Ãµes S.A. (UGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultrapar Participacoes earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- UGP vs. ENB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy Ultrapar Participacoes (UGP) Stock?
- Fitch upgrades Hidrovias to ’BB+’ on Ultrapar support
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Ultrapar (UGP): The Worst Is Over
- Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (NYSE:UGP)
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
일일 변동 비율
3.88 3.97
년간 변동
2.53 4.05
- 이전 종가
- 3.98
- 시가
- 3.97
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- 저가
- 3.88
- 고가
- 3.97
- 볼륨
- 895
- 일일 변동
- -2.51%
- 월 변동
- 8.08%
- 6개월 변동
- 25.97%
- 년간 변동율
- -0.77%
20 9월, 토요일