Divisas / UGP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E
3.94 USD 0.02 (0.51%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UGP de hoy ha cambiado un 0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.94, mientras que el máximo ha alcanzado 4.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGP News
- Ultrapar receives CADE approval for LPG terminal project in Brazil
- Ultrapar ParticipaÃ§Ãµes S.A. (UGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultrapar Participacoes earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- UGP vs. ENB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy Ultrapar Participacoes (UGP) Stock?
- Fitch upgrades Hidrovias to ’BB+’ on Ultrapar support
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Ultrapar (UGP): The Worst Is Over
- Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (NYSE:UGP)
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Rango diario
3.94 4.02
Rango anual
2.53 4.05
- Cierres anteriores
- 3.92
- Open
- 3.95
- Bid
- 3.94
- Ask
- 4.24
- Low
- 3.94
- High
- 4.02
- Volumen
- 1.372 K
- Cambio diario
- 0.51%
- Cambio mensual
- 9.75%
- Cambio a 6 meses
- 27.92%
- Cambio anual
- 0.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B