クォートセクション
通貨 / UGP
株に戻る

UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E

3.98 USD 0.04 (1.02%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UGPの今日の為替レートは、1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり3.94の安値と4.01の高値で取引されました。

Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UGP News

1日のレンジ
3.94 4.01
1年のレンジ
2.53 4.05
以前の終値
3.94
始値
3.97
買値
3.98
買値
4.28
安値
3.94
高値
4.01
出来高
1.074 K
1日の変化
1.02%
1ヶ月の変化
10.86%
6ヶ月の変化
29.22%
1年の変化
1.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K