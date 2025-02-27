通貨 / UGP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UGP: Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (E
3.98 USD 0.04 (1.02%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UGPの今日の為替レートは、1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり3.94の安値と4.01の高値で取引されました。
Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UGP News
- Ultrapar receives CADE approval for LPG terminal project in Brazil
- Ultrapar ParticipaÃ§Ãµes S.A. (UGP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultrapar Participacoes earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- UGP vs. ENB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy Ultrapar Participacoes (UGP) Stock?
- Fitch upgrades Hidrovias to ’BB+’ on Ultrapar support
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Ultrapar (UGP): The Worst Is Over
- Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (NYSE:UGP)
- Ultrapar Participações S.A. (UGP) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
1日のレンジ
3.94 4.01
1年のレンジ
2.53 4.05
- 以前の終値
- 3.94
- 始値
- 3.97
- 買値
- 3.98
- 買値
- 4.28
- 安値
- 3.94
- 高値
- 4.01
- 出来高
- 1.074 K
- 1日の変化
- 1.02%
- 1ヶ月の変化
- 10.86%
- 6ヶ月の変化
- 29.22%
- 1年の変化
- 1.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K