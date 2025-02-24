Dövizler / UCTT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UCTT: Ultra Clean Holdings Inc
27.69 USD 0.57 (2.02%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UCTT fiyatı bugün -2.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.35 ve Yüksek fiyatı olarak 28.26 aralığında işlem gördü.
Ultra Clean Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UCTT haberleri
- Ultra Clean Holdings names James Xiao as new CEO
- Ultra Clean (UCTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Should Value Investors Buy Ultra Clean (UCTT) Stock?
- Ultra Clean Posts Q2 Revenue Beat
- Ultra Clean stock price target lowered to $30 from $32 at TD Cowen
- Ultra Clean stock price target raised to $30 from $26 at Needham
- Earnings call transcript: Ultra Clean’s Q2 2025 revenue surpasses expectations
- Ultra Clean Holdings: Getting Cheaper After Unexpected Weakness (NASDAQ:UCTT)
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultra Clean Holdings (UCTT) Matches Q2 Earnings Estimates
- Ultra Clean Holdings Q2 2025 slides: Revenue stabilizes as service segment grows
- Ultra Cleans earnings matched, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Ultra Clean Q1 2025 slides: revenue misses expectations amid semiconductor industry headwinds
- Ichor: The Best AI Infrastructure Cyclical Bet With Recovery Underway (NASDAQ:ICHR)
- Ultra Clean announces retirement of services division president
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- NXP Semiconductors, Brinker International, Ultra Clean, Sanmina And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), BP (NYSE:BP)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- What To Do After ChipMOS Stock Slid Below $20 (Rating Downgrade) (NASDAQ:IMOS)
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ultra Clean Holdings stock falls on weak guidance
Günlük aralık
27.35 28.26
Yıllık aralık
16.66 41.84
- Önceki kapanış
- 28.26
- Açılış
- 28.20
- Satış
- 27.69
- Alış
- 27.99
- Düşük
- 27.35
- Yüksek
- 28.26
- Hacim
- 1.002 K
- Günlük değişim
- -2.02%
- Aylık değişim
- 20.44%
- 6 aylık değişim
- 29.76%
- Yıllık değişim
- -30.15%
21 Eylül, Pazar