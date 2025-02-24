货币 / UCTT
UCTT: Ultra Clean Holdings Inc
26.11 USD 0.39 (1.52%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UCTT汇率已更改1.52%。当日，交易品种以低点25.79和高点26.29进行交易。
关注Ultra Clean Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UCTT新闻
- Ultra Clean Holdings names James Xiao as new CEO
- Ultra Clean (UCTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Should Value Investors Buy Ultra Clean (UCTT) Stock?
- Ultra Clean Posts Q2 Revenue Beat
- Ultra Clean stock price target lowered to $30 from $32 at TD Cowen
- Ultra Clean stock price target raised to $30 from $26 at Needham
- Earnings call transcript: Ultra Clean’s Q2 2025 revenue surpasses expectations
- Ultra Clean Holdings: Getting Cheaper After Unexpected Weakness (NASDAQ:UCTT)
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultra Clean Holdings (UCTT) Matches Q2 Earnings Estimates
- Ultra Clean Holdings Q2 2025 slides: Revenue stabilizes as service segment grows
- Ultra Cleans earnings matched, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Ultra Clean Q1 2025 slides: revenue misses expectations amid semiconductor industry headwinds
- Ichor: The Best AI Infrastructure Cyclical Bet With Recovery Underway (NASDAQ:ICHR)
- Ultra Clean announces retirement of services division president
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- NXP Semiconductors, Brinker International, Ultra Clean, Sanmina And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), BP (NYSE:BP)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- What To Do After ChipMOS Stock Slid Below $20 (Rating Downgrade) (NASDAQ:IMOS)
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ultra Clean Holdings stock falls on weak guidance
日范围
25.79 26.29
年范围
16.66 41.84
- 前一天收盘价
- 25.72
- 开盘价
- 26.15
- 卖价
- 26.11
- 买价
- 26.41
- 最低价
- 25.79
- 最高价
- 26.29
- 交易量
- 691
- 日变化
- 1.52%
- 月变化
- 13.57%
- 6个月变化
- 22.35%
- 年变化
- -34.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值