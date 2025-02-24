KurseKategorien
Währungen / UCTT
Zurück zum Aktien

UCTT: Ultra Clean Holdings Inc

27.70 USD 0.56 (1.98%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UCTT hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.70 bis zu einem Hoch von 28.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ultra Clean Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UCTT News

Tagesspanne
27.70 28.26
Jahresspanne
16.66 41.84
Vorheriger Schlusskurs
28.26
Eröffnung
28.20
Bid
27.70
Ask
28.00
Tief
27.70
Hoch
28.26
Volumen
65
Tagesänderung
-1.98%
Monatsänderung
20.49%
6-Monatsänderung
29.80%
Jahresänderung
-30.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K