UCTT: Ultra Clean Holdings Inc
27.70 USD 0.56 (1.98%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UCTT hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.70 bis zu einem Hoch von 28.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ultra Clean Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.70 28.26
Jahresspanne
16.66 41.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.26
- Eröffnung
- 28.20
- Bid
- 27.70
- Ask
- 28.00
- Tief
- 27.70
- Hoch
- 28.26
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -1.98%
- Monatsänderung
- 20.49%
- 6-Monatsänderung
- 29.80%
- Jahresänderung
- -30.12%
