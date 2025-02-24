КотировкиРазделы
Валюты / UCTT
UCTT: Ultra Clean Holdings Inc

26.11 USD 0.39 (1.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UCTT за сегодня изменился на 1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.79, а максимальная — 26.29.

Следите за динамикой Ultra Clean Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.79 26.29
Годовой диапазон
16.66 41.84
Предыдущее закрытие
25.72
Open
26.15
Bid
26.11
Ask
26.41
Low
25.79
High
26.29
Объем
691
Дневное изменение
1.52%
Месячное изменение
13.57%
6-месячное изменение
22.35%
Годовое изменение
-34.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.