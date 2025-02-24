Валюты / UCTT
UCTT: Ultra Clean Holdings Inc
26.11 USD 0.39 (1.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UCTT за сегодня изменился на 1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.79, а максимальная — 26.29.
Следите за динамикой Ultra Clean Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.79 26.29
Годовой диапазон
16.66 41.84
- Предыдущее закрытие
- 25.72
- Open
- 26.15
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Low
- 25.79
- High
- 26.29
- Объем
- 691
- Дневное изменение
- 1.52%
- Месячное изменение
- 13.57%
- 6-месячное изменение
- 22.35%
- Годовое изменение
- -34.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.