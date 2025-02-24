通貨 / UCTT
UCTT: Ultra Clean Holdings Inc
28.26 USD 2.35 (9.07%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UCTTの今日の為替レートは、9.07%変化しました。日中、通貨は1あたり26.91の安値と28.54の高値で取引されました。
Ultra Clean Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UCTT News
- Ultra Clean Holdings names James Xiao as new CEO
- Ultra Clean (UCTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Should Value Investors Buy Ultra Clean (UCTT) Stock?
- Ultra Clean Posts Q2 Revenue Beat
- Ultra Clean stock price target lowered to $30 from $32 at TD Cowen
- Ultra Clean stock price target raised to $30 from $26 at Needham
- Earnings call transcript: Ultra Clean’s Q2 2025 revenue surpasses expectations
- Ultra Clean Holdings: Getting Cheaper After Unexpected Weakness (NASDAQ:UCTT)
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultra Clean Holdings (UCTT) Matches Q2 Earnings Estimates
- Ultra Clean Holdings Q2 2025 slides: Revenue stabilizes as service segment grows
- Ultra Cleans earnings matched, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Ultra Clean Q1 2025 slides: revenue misses expectations amid semiconductor industry headwinds
- Ichor: The Best AI Infrastructure Cyclical Bet With Recovery Underway (NASDAQ:ICHR)
- Ultra Clean announces retirement of services division president
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- NXP Semiconductors, Brinker International, Ultra Clean, Sanmina And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), BP (NYSE:BP)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- What To Do After ChipMOS Stock Slid Below $20 (Rating Downgrade) (NASDAQ:IMOS)
- Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ultra Clean Holdings stock falls on weak guidance
1日のレンジ
26.91 28.54
1年のレンジ
16.66 41.84
- 以前の終値
- 25.91
- 始値
- 27.02
- 買値
- 28.26
- 買値
- 28.56
- 安値
- 26.91
- 高値
- 28.54
- 出来高
- 1.233 K
- 1日の変化
- 9.07%
- 1ヶ月の変化
- 22.92%
- 6ヶ月の変化
- 32.43%
- 1年の変化
- -28.71%
