UCTT: Ultra Clean Holdings Inc

28.26 USD 2.35 (9.07%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UCTTの今日の為替レートは、9.07%変化しました。日中、通貨は1あたり26.91の安値と28.54の高値で取引されました。

Ultra Clean Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.91 28.54
1年のレンジ
16.66 41.84
以前の終値
25.91
始値
27.02
買値
28.26
買値
28.56
安値
26.91
高値
28.54
出来高
1.233 K
1日の変化
9.07%
1ヶ月の変化
22.92%
6ヶ月の変化
32.43%
1年の変化
-28.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K