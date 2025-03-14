FiyatlarBölümler
Dövizler / UCL
UCL: uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares

2.52 USD 0.03 (1.20%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UCL fiyatı bugün 1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.45 ve Yüksek fiyatı olarak 2.64 aralığında işlem gördü.

uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UCL haberleri

Günlük aralık
2.45 2.64
Yıllık aralık
0.80 4.10
Önceki kapanış
2.49
Açılış
2.64
Satış
2.52
Alış
2.82
Düşük
2.45
Yüksek
2.64
Hacim
59
Günlük değişim
1.20%
Aylık değişim
-23.64%
6 aylık değişim
103.23%
Yıllık değişim
86.67%
21 Eylül, Pazar