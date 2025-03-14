Valute / UCL
UCL: uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares
2.52 USD 0.03 (1.20%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UCL ha avuto una variazione del 1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.45 e ad un massimo di 2.64.
Segui le dinamiche di uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UCL News
Intervallo Giornaliero
2.45 2.64
Intervallo Annuale
0.80 4.10
- Chiusura Precedente
- 2.49
- Apertura
- 2.64
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Minimo
- 2.45
- Massimo
- 2.64
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- 1.20%
- Variazione Mensile
- -23.64%
- Variazione Semestrale
- 103.23%
- Variazione Annuale
- 86.67%
20 settembre, sabato