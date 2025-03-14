クォートセクション
通貨 / UCL
UCL: uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares

2.49 USD 0.07 (2.73%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UCLの今日の為替レートは、-2.73%変化しました。日中、通貨は1あたり2.46の安値と2.79の高値で取引されました。

uCloudlink Group Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.46 2.79
1年のレンジ
0.80 4.10
以前の終値
2.56
始値
2.55
買値
2.49
買値
2.79
安値
2.46
高値
2.79
出来高
135
1日の変化
-2.73%
1ヶ月の変化
-24.55%
6ヶ月の変化
100.81%
1年の変化
84.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K