KurseKategorien
Währungen / UCL
Zurück zum Aktien

UCL: uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares

2.49 USD 0.07 (2.73%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UCL hat sich für heute um -2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.46 bis zu einem Hoch von 2.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UCL News

Tagesspanne
2.46 2.79
Jahresspanne
0.80 4.10
Vorheriger Schlusskurs
2.56
Eröffnung
2.55
Bid
2.49
Ask
2.79
Tief
2.46
Hoch
2.79
Volumen
135
Tagesänderung
-2.73%
Monatsänderung
-24.55%
6-Monatsänderung
100.81%
Jahresänderung
84.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K