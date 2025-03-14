Währungen / UCL
UCL: uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares
2.49 USD 0.07 (2.73%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UCL hat sich für heute um -2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.46 bis zu einem Hoch von 2.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.46 2.79
Jahresspanne
0.80 4.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.56
- Eröffnung
- 2.55
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Tief
- 2.46
- Hoch
- 2.79
- Volumen
- 135
- Tagesänderung
- -2.73%
- Monatsänderung
- -24.55%
- 6-Monatsänderung
- 100.81%
- Jahresänderung
- 84.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K