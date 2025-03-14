货币 / UCL
UCL: uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares
2.60 USD 0.02 (0.78%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UCL汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点2.52和高点2.75进行交易。
关注uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.52 2.75
年范围
0.80 4.10
- 前一天收盘价
- 2.58
- 开盘价
- 2.75
- 卖价
- 2.60
- 买价
- 2.90
- 最低价
- 2.52
- 最高价
- 2.75
- 交易量
- 74
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- -21.21%
- 6个月变化
- 109.68%
- 年变化
- 92.59%
