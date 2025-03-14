Moedas / UCL
UCL: uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares
2.55 USD 0.01 (0.39%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UCL para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.46 e o mais alto foi 2.79.
Veja a dinâmica do par de moedas uCloudlink Group Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UCL Notícias
Faixa diária
2.46 2.79
Faixa anual
0.80 4.10
- Fechamento anterior
- 2.56
- Open
- 2.55
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Low
- 2.46
- High
- 2.79
- Volume
- 122
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- -22.73%
- Mudança de 6 meses
- 105.65%
- Mudança anual
- 88.89%
